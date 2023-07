Sonneberg/Saalfeld - Ein 84-Jähriger ist wegen des Brandes eines Wohnhauses in Sonneberg mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte, war das Feuer im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagmittag ausgebrochen. Der 83-Jährige und eine 73 Jahre alte Frau konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Sie hatten sich laut Polizei im Erdgeschoss aufgehalten, als das Feuer ausbrach.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushälfte zu verhindern. Der Schaden wird im sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die genaue Brandursache muss noch geklärt werden.