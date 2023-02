Osterode am Harz - Die Harzwasserwerke sanieren weitere Teile einer Talsperre. Für 30 Millionen Euro soll die sogenannte Vorsperre der Sösetalsperre erneuert werden, wie die Wasserwerke am Freitag mitteilten. Dafür wird ab dem 6. März die Bundesstraße 498 in dem Bereich voraussichtlich für zwei Jahre gesperrt.

Die kleinere Vorsperre ist der eigentlichen, großen Trinkwassertalsperre vorgelagert. Sie befüllt den Hauptstausee mit Wasser und soll Verunreinigungen vorbeugen.

Durch die Erneuerung soll die Vorsperre besser für Extremwettereignisse gerüstet werden. So soll etwa die Wehranlage komplett ersetzt werden. Auch ein neuer Notfallabfluss für Hochwasserlagen ist geplant, wie die Wasserwerke mitteilten. Die Arbeiten sollen im Sommer 2025 erledigt sein.

Die B498 führt über die Talsperrenmauer, die Vor- und Hauptsperre teilt. Die Brücke wird ebenfalls erneuert. Die Straße wird daher während der Bauarbeiten an der Überführung gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Vor zwei Jahren wurde bereits das Unterwasserbecken der Sösetalsperre - eine dem Hauptstausee nachgelagerte, kleinere Talsperre - nach der Sanierung wieder eröffnet. Derzeit wird auch das Unterwasserbecken der Okertalsperre bei Schulenberg erneuert.

Die Sösetalsperre ist die älteste Talsperre im Harz und wurde 1931 eröffnet. Sie versorgt unter anderem die Stadt Göttingen mit Trinkwasser, dient dem Hochwasserschutz und erzeugt Strom aus Wasserkraft.