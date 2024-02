Wernigerode - Der Harz ist in den Winterferien auch ohne Schnee wieder bei vielen Urlaubern beliebt. Die Buchungslage sei gut, teilte der Harzer Tourismusverband auf Anfrage mit. Sicherlich schwinge bei der Planung der Winterferien auch immer die Hoffnung auf Schnee mit, aber auch so sei die Region gerade für Familien mit Kindern ein beliebtes Ziel. Noch bis zum vergangenen Wochenende sei auf dem Wurmberg in Niedersachsen mithilfe von Kunstschnee das Skifahren möglich gewesen, sagte eine Sprecherin des Tourismusverbandes. Inzwischen haben die milden Temperaturen den Schnee aber überall im Harz schmelzen lassen. Mit großem Abstand ist der Harz nach Zahlen des Statistischen Landesamts die bei Touristen beliebteste Region in Sachsen-Anhalt.

Neben Wintersport gebe es auch so eine Menge im Harz zu erleben, erklärte eine Sprecherin des Tourismusverbandes. Erlebnisbäder, Indoor-Spielplätze, Wandern mit Stempel oder eine Grubenfahrt ins Bergwerk würden auch ohne Schnee viele Möglichkeiten bieten. Erst am vergangenen Wochenende waren die Schierker Wintersportwochen in der Feuerstein Arena eröffnet worden. Aufgrund der Witterung mussten jedoch die ersten Veranstaltungen auf der Eisfläche bereits ausfallen.