Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden an.

Berlin - Berlin startet ein Landesprogramm mit Zuschüssen für kleine und mittlere Unternehmen, die angesichts gestiegener Energiekosten in Schwierigkeiten zu geraten drohen. Anträge können von Montag (15. Mai) an bis Ende Oktober bei der Investitionsbank Berlin digital gestellt werden, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Die maximale Höhe liegt bei 300.000 Euro. Insgesamt stehen demnach 252 Millionen Euro zur Verfügung.

Voraussetzung für einen Antrag ist der Nachweis einer Erhöhung der Energiekosten im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um mindestens 50 Prozent. Auf die darüber liegenden Mehrkosten kann ein einmaliger Zuschuss von 90 Prozent beantragt werden. Das „KMU Energiehärtefallhilfe“ genannte Programm ist auch für gemeinnützige Unternehmen, unternehmerisch tätige Vereine, Solo-Selbständige und Freiberufler gedacht. Beschlossen wurde die Hilfe Anfang Februar noch vom rot-grün-roten Senat.

Berlins Wirtschaft habe sich im vergangenen Jahr gut entwickelt, sagte die neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. „Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die weiterhin krisenhafte Zeit viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt.“ Mit 200 Millionen vom Land und 52 Millionen Euro vom Bund werde ein starker Schutzschirm aufgespannt.