Harry-Potter-Fans feier Schulanfang in Hogwarts

London - Hunderte Fans der Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter haben am Londoner Bahnhof King's Cross den Beginn des neuen Schuljahrs im Magier-Internat Hogwarts gefeiert.

Mit Umhängen, Schals und Zauberstab ausgerüstet, versammelten sie sich am Donnerstag in der Bahnhofshalle, um die fiktive Abfahrt des Zugs am ebenfalls nur in der Fantasie existierenden Gleis neundreiviertel mitzuerleben. Unterhalten wurden sie unter anderem von Schauspielern des West-End-Theaterstücks „Harry Potter and the Cursed Child“, die einen „wand dance“ (Zauberstab-Tanz) aufführten.

King's Cross ist ein beliebtes Ausflugsziel für Potter-Fans. In den Geschichten reisen Harry und seine Freunde von dort per Dampfzug in die Magie-Welt von Hogwarts. Das richtige Gleis erreicht man aber nur, wenn man mit seinem Gepäcktrolley furchtlos auf eine Wand zuläuft, die sich beim Aufprall als verborgener Zugang entpuppt. Am echten Bahnhof King's Cross dient ein scheinbar bereits halb im Gemäuer verschwundener Trolley als beliebtes Fotomotiv.