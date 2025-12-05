Das Derby zwischen dem HSV und Werder zählt zu den emotionalsten Duellen hierzulande. Martin Harnik spielte für beide Clubs - und sieht Parallelen zwischen dem aktuellen Werder-Coach und einem Idol.

Bremen - Vor dem 109. Bundesliga-Aufeinandertreffen der Nordrivalen HSV und Werder hat Ex-Fußball-Profi Martin Harnik Bremens Trainer Horst Steffen mit Trainer-Idol Thomas Schaaf verglichen. „Bei Werder bin ich wirklich begeistert von Horst Steffen und seiner Art zu coachen“, sagte der 38-Jährige im Interview des Multimediaportals „Deichstube“ vor dem Derby seiner beiden Ex-Clubs am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

„Nach dem Transferchaos im Sommer hätte es in Bremen kaum einen schwierigeren Start geben können. Da ziehe ich meinen Hut, wie er die Situation mit seiner ruhigen Art gemeistert hat. Da kommen vom Verhalten her sogar ein bisschen Thomas-Schaaf-Vibes rüber“, sagte der gebürtige Hamburger Harnik weiter über den Coach des Tabellen-Neunten. „Was er bislang ergebnistechnisch aus dem Team herausgeholt hat, ist herausragend“, fügte der frühere Angreifer hinzu.

Harnik: Partie „ziemlich ausgeglichen“

Im Derby sieht er weder Werder noch den Tabellen-13. HSV vorn. „Für mich ist die Partie im Vorfeld ziemlich ausgeglichen. Die Werder-Spieler haben zwar deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung, aber das ist bei so einem Derby nicht entscheidend“, sagte Harnik. Es gehe darum, Ruhe zu bewahren. Der HSV habe den Heimvorteil. „Insgesamt entscheidet sich bei so einem Spiel sehr viel im Kopf“, sagte er.

Harnik spielte in mehreren Zeitabschnitten für Werder Bremen. 2019 wechselte er auf Leihbasis für eine Saison zum HSV.