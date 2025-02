Die Hardrockband AC/DC will im Sommer zwei Monate lang durch Europa touren. Drei Konzerte sind in Deutschland geplant, gleich das erste in Berlin.

Berlin - Die Hardrock-Band AC/DC will bei ihrer Europatournee in diesem Sommer auch in Berlin spielen. Insgesamt sind drei Konzerte in Deutschland geplant, das erste am 30. Juni im Olympiastadion, wie der Konzertveranstalter mitteilte. Zwei weitere stehen in Düsseldorf (8. Juli) und Karlsruhe (17. August) auf dem Programm. Der Vorverkauf beginnt am 7. Februar.

Mit dabei sind Bandgründer Angus Young (69) und Sänger Brian Johnson (77). Sie sind die letzten beiden Mitglieder der ursprünglichen AC/DC-Besetzung, die 1980 mit „Back In Black“ eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte aufnahm.

An ihrer Seite spielen Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug, und Bassist Chris Chaney. Im Sommer 2024 war AC/DC erstmals nach fast acht Jahren Unterbrechung wieder auf Tournee, auch mit einer Reihe Konzerten in Deutschland.

Insgesamt tourt die 1973 in Sydney gegründete Band („Highway To Hell“, „Thunderstruck“) diesmal fast zwei Monate lang durch zwölf europäische Länder.