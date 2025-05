Energie Cottbus sammelte zuletzt selbst wenige Argumente für den Zweitliga-Aufstieg. Jetzt gibt es durch den Sieg eines Konkurrenten in Bayern einen weiteren Rückschlag.

Energie Cottbus ist in der 3. Liga nur noch auf Platz fünf.

Unterhaching/Cottbus - Die Hoffnungen von Energie Cottbus auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg von Hansa Rostock im Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching rutschten die Lausitzer auf den fünften Platz in der 3. Fußball-Liga ab. Rostock zog durch den Erfolg auf Platz vier vorbei und hat mit 60 Zählern nun einen mehr als Cottbus (59).

Vor den beiden Ost-Clubs rangieren Tabellenführer Dynamo Dresden (67), Arminia Bielefeld (66) und der 1. FC Saarbrücken (62) als verbliebener Konkurrent um den dritten Platz, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den 16. der 2. Liga berechtigt.

Siegpflicht in Rostock

Um dieses Ziel noch zu erreichen, muss Cottbus nun unbedingt am Samstag (14.00 Uhr) in Rostock gewinnen und wahrscheinlich auch weitere drei Punkte im letzten Saisonspiel am 17. Mai (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt holen. Zudem muss Saarbrücken im Schlussspurt noch Punkte liegen lassen.

Sollte Cottbus am Ende nur Fünfter werden, würde neben der Aufstiegschance auch die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals verspielt, für die sich aus der 3. Liga nur die Clubs auf den Rängen eins bis vier automatisch qualifizieren.