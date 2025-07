Hannover - Die TSV Hannover-Burgdorf bestreitet ihr Hinspiel in der Qualifikation zur Handball-European-League am 31. August in eigener Halle. Wie der Club mitteilte, wird die Partie gegen den HC Alkaloid Skopje um 17.00 Uhr angepfiffen. Das entscheidende Rückspiel findet dann am 6. September (19.30 Uhr) in Nordmazedonien statt.

Sollte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop die Qualifikation schaffen, trifft sie in der Vorrundengruppe G auf Fredericia HK aus Dänemark, Tatran Presov aus der Slowakei und den Sieger der schwedischen Ausscheidung zwischen IK Sävehof und HK Malmö. Die übrigen Bundesliga-Teilnehmer MT Melsungen, THW Kiel und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt waren direkt für die Gruppenphase gesetzt.

Vier Tage vor der European-League-Partie eröffnet die TSV den ersten Bundesliga-Spieltag der neuen Saison. Zu Gast bei den „Recken“ ist am 27. August (19.00 Uhr) der VfL Gummersbach.