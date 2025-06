Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in Jonas Sterner von Holstein Kiel den fünften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der rechte Außenverteidiger unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Über die Transfermodalitäten vereinbarten die Niedersachsen und der Bundesliga-Absteiger Stillschweigen.

Der 23-jährige Sterner war in der abgelaufenen Saison an Dynamo Dresden verliehen, mit den Sachsen schaffte den Aufstieg in die 2. Liga.

Der in Husum geborene Sterner durchlief seit der U13 sämtliche Nachwuchsteams von Holstein Kiel. Im Juni 2020 feierte er mit 18 Jahren sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. In der Vorsaison hatte er mit acht Toren und zwei Vorlagen in 32 Ligaspielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Dresdner.

96er sehen großes Potenzial

„Jonas hat in der vergangenen Saison in Dresden in einer ambitionierten Mannschaft konstant gute Leistungen gezeigt. Nicht nur aufgrund seiner zehn Scorerpunkte zählte er zu den Top-Außenverteidigern der 3. Liga. Wir sind überzeugt, dass er sich schon jetzt in der 2. Liga gut behaupten kann, gleichzeitig aber auch längst noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“, sagte 96-Geschäftsführer Marcus Mann laut Mitteilung.