Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Hannover - Eine Gruppe Jugendlicher soll mehrere Wahlplakate beschädigt und zuvor einen Mann mit einem Pfefferspray in Hannover angegriffen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm sie am Dienstagabend vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorübergehend fest. Von welcher Partei Plakate beschädigt wurden, blieb zunächst unklar.

Die Jugendlichen könnten auch in einen Vorfall kurz zuvor in der Innenstadt Hannovers verwickelt sein. Dabei sollen sich junge Menschen, die in Springerstiefeln und Tarnhosen gekleidet waren, rechtsradikal geäußert haben. Ein 25-Jähriger habe sie darauf angesprochen und es sei zu einer Art Streitgespräch gekommen, sagte die Sprecherin der Polizei. Die sieben- bis achtköpfige Gruppe soll auf den jungen Mann losgegangen sein, dabei habe ein Jugendlicher Pfefferspray eingesetzt. Der 25-Jährige wurde im Gesicht getroffen und leicht verletzt.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung auf. Die Behörde prüfe nun, ob es sich bei den Festgenommen um die Tatverdächtigen aus dem Pfefferspray-Angriff handle.