Wieder wird Ngankam verliehen - diesmal nach Hannover. In Frankfurt glauben sie aber weiter an das Potenzial des Angreifers.

Frankfurt am Main/Hannover - Eintracht Frankfurt leiht Offensivspieler Jessic Ngankam an den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 aus. Die beiden Clubs verkündeten das einjährige Leihgeschäft am Freitagabend. Beim Europa-League-Teilnehmer aus Hessen besitzt der 23-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Schon in der Rückrunde der Vorsaison lief Ngankam nicht für die Eintracht auf, sondern für den Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05. Bei den Niedersachsen soll der Stürmer schon am Sonntag beim öffentlichen Trainingsauftakt dabei sein.

„Jessic hat kein einfaches Jahr hinter sich. Wir glauben aber weiterhin an sein großes Potenzial und trauen ihm eine gute Weiterentwicklung zu, für die er reichlich Spielpraxis benötigt“, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung. „Gemeinsam haben wir uns für eine Leihe zu Hannover 96 entschieden, wo wir ihn gut aufgehoben sehen.“