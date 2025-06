Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den sechsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Von Zweitliga-Absteiger SSV Ulm wechselt Bastian Allgeier an den Maschsee. Der 23-jährige Defensivspezialist unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Allgeier wurde im Nachwuchs des Karlsruher SC ausgebildet. 2021 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag beim KSC und wurde im selben Zuge zum SSV Ulm verliehen. 2023 folgte der feste Wechsel. Mit Ulm gelang ihm der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Zweitligaspielzeit kam er auf 24 Einsätze, in denen er zwei Tore vorbereitete.