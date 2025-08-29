Hannover 96 verkleinert seinen Kader. Ein Spieler, der bislang noch nicht zum Einsatz kam, wird verliehen.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 gibt Lars Gindorf für eine Saison an Alemannia Aachen ab. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Drittligisten auf Leihbasis an. Beim aktuellen Tabellenführer der 2. Liga kam Gindorf (24) in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

„Lars bringt schon jetzt viel mit und hat weiterhin viel Potenzial, um die nächsten Schritte zu machen. Dafür muss er aber einfach auf den Platz“, begründete 96-Geschäftsführer Marcus Mann das Leihgeschäft.