Hannover 96 und der FC St. Pauli trafen zuletzt in der 2. Bundesliga aufeinander

Hannover - Fußball-Bundesligist FC St. Pauli und Zweitligist Hannover 96 bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel gegeneinander. Die beiden Teams treffen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Hannover aufeinander. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sie dient dazu, vor allem den Spielern mit bislang wenigen Einsätzen Spielzeit zu geben.