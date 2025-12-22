Nach einem Handtaschendiebstahl in einem Bremer Restaurant spürt die Polizei das darin enthaltene Mobiltelefon auf – und stößt auf zwei Verdächtige, Drogen sowie ein entwendetes Auto.

Bremen - Handtaschendiebstahl mit Folgen: Die Polizei hat in Bremen gleich mehrere Strafanzeigen gegen zwei Männer eingeleitet. Nach einem Restaurantbesuch hatte eine Frau festgestellt, dass ihre Handtasche gestohlen worden war. Beamte konnte noch am selben Abend das darin befindliche Mobiltelefon orten, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife fand an dem Ort zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren vor. In ihrem Auto befand sich das entwendete Handy.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden unter Einfluss von Alkohol und Drogen standen und der Wagen gestohlen war. Sie hatten zudem diverse verschreibungspflichtige Medikamente bei sich. Die Polizei nahm die Männer vorläufig fest. Gegen sie wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Drogeneinfluss.