Halle - Bei den Ausbildungsvergütungen ist der Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und dem Bundesdurchschnitt im Handwerk am größten. Im vergangenen Jahr erhielten Auszubildende im ersten Jahr im Schnitt 57 Euro weniger als im Bundesschnitt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. In Sachsen-Anhalt lag die Ausbildungsvergütung im Handwerk bei durchschnittlich 760 Euro. Im öffentlichen Dienst habe die Vergütung bei 1.072 Euro gelegen und sei damit fast so hoch gewesen, wie in Deutschland (1.075). Insgesamt habe die Ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr bei 885 Euro gelegen. Dies seien etwa fünf Prozentpunkte unter dem bundesdeutschen Schnitt gewesen.