Berlin - Zwei junge Männer sollen in Berlin-Wilhelmstadt eine 77-Jährige zu Boden gestoßen und ihre Handtasche geraubt haben. Das Opfer sowie zwei weitere Frauen konnten hinzugerufenen Polizisten am Sonntagabend beschreiben, wohin das Duo flüchtete, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe seien dann zwei 17 und 18 Jahre alte Verdächtige gefasst worden. Sie hatten den Geldbeutel der 77-Jährigen bei sich und gaben an, wo deren Tasche war.

Das Duo kam in Polizeigewahrsam. Nun soll ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob die beiden in Untersuchungshaft kommen. Die Frau blieb nach Angaben der Polizei bei dem Überfall unverletzt.