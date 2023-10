Berlin - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Jungstar Nils Lichtlein für den an diesem Montag beginnenden Lehrgang nachnominiert. Der U21-Weltmeister von den Füchsen Berlin rückt für den verletzten Rückraumspieler Marian Michalczik in den Kader der Nationalmannschaft, wie der Deutsche Handballbund am Sonntag mitteilte. Lichtlein hat sich beim Tabellenführer der Bundesliga in dieser Saison zum absoluten Führungsspieler entwickelt. „Mit der Nominierung zur A-Nationalmannschaft geht ein Traum für mich in Erfüllung und ich freue mich sehr auf die Mannschaft“, äußerte Lichtlein in einer Mitteilung der Füchse.

Mit dem 21-Jährigen erhöht sich die Zahl der möglichen Debütanten bei den Testspielen am Freitag und Sonntag gegen Ägypten auf drei. Auch Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC) und Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) stehen am kommenden Wochenende vor ihren ersten Länderspielen.

Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf hatte sich beim Bundesliga-Spiel am Freitag verletzt. An diesem Montag soll er untersucht werden. Auch Michalcziks Teamkollege und Kreisläufer Justus Fischer ist nach DHB-Angaben angeschlagen und wird voraussichtlich am Mittwoch zum Team dazustoßen.