Hamburg - Die Towers Hamburg haben die Sicherheitsmaßnahmen für das EuroCup-Spiel gegen Hapoel Jerusalem verstärkt. Beim Duell des Basketball-Bundesligisten mit dem Team aus Israel am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) dürfen die Zuschauer keine Taschen in die Halle mitnehmen. Zudem werden an allen Eingängen erweiterte Personenkontrollen durchgeführt, teilte der Verein mit. Ferner sei ein Wiedereintritt nach Verlassen der Arena nicht mehr möglich.