weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Basketball: Hamburg verschärft Sicherheitsmaßnahmen bei Jerusalem-Spiel

Basketball Hamburg verschärft Sicherheitsmaßnahmen bei Jerusalem-Spiel

Die Towers Hamburg empfangen zum Europapokal-Auftakt ein Team aus Israel. Dafür wappnet sich der Basketball-Bundesligist mit besonderen Maßnahmen.

Von dpa 27.09.2025, 21:44
Beim EuroCup-Spiel der Towers Hamburg gegen Hapoel Jerusalem müssen sich die Fans auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen.
Beim EuroCup-Spiel der Towers Hamburg gegen Hapoel Jerusalem müssen sich die Fans auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Christian Charisius/dpa

Hamburg - Die Towers Hamburg haben die Sicherheitsmaßnahmen für das EuroCup-Spiel gegen Hapoel Jerusalem verstärkt. Beim Duell des Basketball-Bundesligisten mit dem Team aus Israel am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) dürfen die Zuschauer keine Taschen in die Halle mitnehmen. Zudem werden an allen Eingängen erweiterte Personenkontrollen durchgeführt, teilte der Verein mit. Ferner sei ein Wiedereintritt nach Verlassen der Arena nicht mehr möglich.