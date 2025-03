Die „Hamburg Express“ von Hapag-Lloyd fährt künftig das Containerterminal in Wilhelmshaven an. (Archivbild)

Hamburg/Wilhelmshaven - Das Containerschiff „Hamburg Express“ soll am Dienstagabend das vorerst letzte Mal den Hamburger Hafen anlaufen. Das sagte der Sprecher der Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd, der das Schiff gehört. Die im November des Vorjahres getaufte „Hamburg Express“ kann 23.660 Standardcontainer laden und verkehrte bislang zwischen Hamburg und Asien. Künftig soll das Schiff statt in Hamburg in Wilhelmshaven anlegen. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Die „Hamburg Express“ ist das Flagschiff der sogenannten Hamburg-Express-Klasse von Hapag-Lloyd. Alle zwölf Schiffe der Klasse sollen in Zukunft zwischen Wilhelmshaven und Asien verkehren, wie der Sprecher sagte. Laut der Reederei sind es die größten Containerschiffe, die jemals unter deutscher Flagge gefahren sind.

Hapag-Lloyd erwartet die „Hamburg Express“ gegen 20.00 Uhr am Containerterminal Burchardkai in Hamburg. Die Taufpatin des Schiffes und Frau des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD), Eva-Maria Tschentscher, soll das Schiff am Mittwoch besuchen. Die Reederei plant derzeit, dass das Schiff Hamburg am Samstagvormittag verlässt.