Halle - Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat seine Cheftrainerstelle neu besetzt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb Mark Zimmermann einen Vertrag bis 2026. Der 50-Jährige spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem bei Carl Zeiss Jena, wo er auch als Trainer tätig war. Zuletzt leitete er die U21-Mannschaft des 1. FC Köln an.

„Mark vereinigt viele Komponenten, die für uns wichtig sind. Er steht für Kontinuität, kennt die Liga, kann Spieler weiterentwickeln und stellt stets den Verein in den Mittelpunkt“, wurde Sportdirektor Daniel Meyer in der Mitteilung zitiert. „Er soll uns in Zukunft mit seiner Erfahrung und Besonnenheit die nötige Stabilität beim aktuellen Neuaufbau geben.“