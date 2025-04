Eine Brandmeldeanlage in einem Schwimmbad löst aus, rund 75 Menschen müssen das Hallenbad verlassen.

Hallenbad in Wilhelmshaven wegen Kabelbrands geräumt

Wegen eines Kabelbrands im Keller wurde ein Hallenbad in Wilhelmshaven geräumt. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Wegen eines Kabelbrands im Keller ist ein Hallenbad in Wilhelmshaven geräumt worden. Rund 75 Menschen mussten das Schwimmbad für kurze Zeit verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, nachdem es in einer Anschlussdose eines Elektromotors zu einem Kabelbrand gekommen war. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Mensch wurde vom Rettungsdienst behandelt. Nach rund einer Stunde öffnete das Schwimmbad wieder. Am Gebäude entstand laut Polizei kein Schaden.