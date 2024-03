Halle - Der Hallesche FC hat einen schon sicher geglaubten Sieg in Überzahl noch verspielt. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic kamen am Samstag vor 7309 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gegen das Drittliga-Schlusslicht SC Freiburg II nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Alexander Lungwitz gelang in der siebten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für die Breisgauer. Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste nach der Roten Karte gegen Julian Stark (75.) nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz. Zuvor hatten Besar Halimi (20.) und Dominic Baumann (27.) den HFC zweimal in Führung geschossen. Das zwischenzeitliche 1:1 für die Gäste erzielte Maximilian Breunig (23.). Durch das Remis haben die Hallenser nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Nachdem der Freiburger Julian Stark (15.) HFC-Schlussmann Philipp Schulze zu einer Glanzparade zwang, nutzten die Gastgeber ihre erste Chance eiskalt. Der scharfe Schuss von Halimi aus spitzem Winkel rutschte Freiburgs Keeper Lukas Schneller durch die Hände. Die Freude der Hausherren über die Führung währte nur drei Minuten. Breunig nutzte eine Fehlerkette in der halleschen Defensive zum Ausgleich. Drei Minuten später verhinderte Schulze mit einer weiteren Parade beim Schuss von Mika Baur den drohenden Rückstand. Im Gegenzug gelang Baumann nach schöner Vorarbeit von Tarsis Bonga die erneute Führung für die Rot-Weißen.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die gefährlichere Mannschaft. Schulze verhinderte beim Kopfball von Baur (58.) und dem abgefälschten Schuss von Fabian Rüdlin (67.) zweimal den Ausgleich. Für Halle lag nur beim Kopfball von Baumann (79.) noch einmal ein Treffer in der Luft. Mit der letzten Aktion der Partie gelang den Freiburgern der Ausgleich.