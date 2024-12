Glutnester beschäftigten die Feuerwehr auch noch in der Nacht. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, soll zur Ursache ermittelt werden.

Halle in Quedlinburg abgebrannt - Großeinsatz beendet

Quedlinburg - Nach dem Brand einer größeren Verkaufshalle in einem Gewerbegebiet in Quedlinburg hat die Feuerwehr ihren Großeinsatz beendet. Die gesamte Nacht über sei eine Brandwache im Einsatz gewesen, die einzelne Glutnester gelöscht habe, erklärte eine Sprecherin der Stadt Quedlinburg. Einzelne Nachlöscharbeiten fänden noch statt. Zur Brandursache könne daher noch nicht ermittelt werden. Die Feuerwehr hatte die Halle kontrolliert abbrennen lassen. Der Großmarkt ist komplett zerstört. Die Feuerwehr war am Montagnachmittag zu dem Großeinsatz gerufen worden. Zeitweise waren 100 Einsatzkräfte vor Ort.