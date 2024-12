Halle/Magdeburg - Als Reaktion auf den tödlichen Anschlag in Magdeburg verstärkt die Stadt Halle die Sicherheit auf ihrem Weihnachtsmarkt. Der Markt werde vorerst fortgesetzt, in Absprache mit der Polizei die Sicherheit aber mit zusätzlichem Personal noch einmal verstärkt, informierte die Stadtverwaltung. Zudem würden mehrere Zufahrten noch einmal gesondert gesichert. Aus Solidarität mit Magdeburg werde in den kommenden Tagen keine Musik mehr gespielt, hieß es.

Die Stadt Halle sagte Magdeburg ihre volle Unterstützung zu. Ein Intensivtransportwagen sei bereits in der Landeshauptstadt im Einsatz und die Luftrettung werde in der halleschen Leitstelle disponiert, hieß es. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir in diesen schwierigen Stunden unseren Freunden in Magdeburg zur Seite stehen“, erklärte Bürgermeister Egbert Geier (SPD).