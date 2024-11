Berlin - Die Halle des Erika-Heß-Eisstadions in Berlin-Wedding wird im Januar eröffnet. Ab dem 6. Januar könne dort Schlittschuh gelaufen werden, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Die Halle wird sehr viel von Eishockey-Vereinen genutzt. Zuletzt mussten dort aber Teile des Dachs saniert werden. Die Eisbahn unter freiem Himmel, die bei Hobbyläufern immer sehr beliebt war, müsse aber geschlossen bleiben.

Andere Berliner Eislaufbahnen haben bereits geöffnet. So sind die Sanierungsarbeiten im Eisstadion Neukölln, das im letzten Winter geschlossen war, beendet. Die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße sind planmäßig in Betrieb. Ebenso das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz. Das Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf soll noch im November öffnen.