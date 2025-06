Bad Schandau - Wegen weiterer Untersuchungen ist die Eisenbahnbrücke an der B172 in Bad Schandau in der kommenden Woche halbseitig gesperrt. Die Arbeiten an Fahrbahnbelag und Beton sollen von Dienstag bis Freitag andauern, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Es werden Baustoffproben der Spannglieder, des Verpressmörtels und des Betons entnommen.

Bereits im Dezember untersuchten Fachleute die Brücke, die an die monatelang gesperrte Elbbrücke anschließt und Bahngleise überquert. Sie ist eines der 19 Spannbetonbauwerke aus den 1970er Jahren, die der Freistaat nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke Sonderprüfungen unterzieht. Beim verbauten Hennigsdorfer Spannstahl besteht die Gefahr von sogenannter Spannungsrisskorrosion, die in Dresden als Einsturzursache gilt.

Während der halbseitigen Sperrung steuert eine mobile Ampelanlage den Verkehr. Aus Richtung Krippen wird der Verkehr zur Elbbrücke umgeleitet. Das Landesamt rechnet mit Wartezeiten und Rückstaus auf der Elbbrücke.