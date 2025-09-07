Berlin - Wegen eines Halbmarathons im Berliner Norden sind heute bis zum Mittag einige Straßen in Reinickendorf für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale gilt die Sperrung für den Eichborndamm bis 14.00 Uhr. Die Runde hat laut den Veranstaltern eine Länge von etwa 5,27 km und wird von den Halbmarathonläufern viermal absolviert. Den September haben viele Lauf-Fans besonders im Blick: In zwei Wochen (21.9.) ist der große Berliner Marathon, einer der größten Lauf-Events der Welt.