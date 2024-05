Halberstadt - Ein feierliches Turmblasen des Posaunenchors Halberstadt und das große Domgeläut bilden den Auftakt der diesjährigen Domfestspiele in Halberstadt. Nach der Eröffnung am Samstag unter dem Motto „Die Stimme der Freude und des Gebets“ mit Musik aus Synagogen startet das eigentliche Veranstaltungsprogramm am 31. Mai mit dem Harztheater und einem Tanzprogramm. Das ist laut Theater auch der Beginn des Festivals „TanzArt ostwest“. Die Halberstädter Domfestspiele stehen in diesem Jahr unter dem Leitthema „Passion“ und dauern bis 2. Juni.

Besucherinnen und Besucher können den Dom durch Musik, Wort und Tanz erleben. Mit dabei seien das Harztheater mit seiner Tanzcompagnie, die Harzer Sinfoniker, das Telemannische Collegium Michaelstein, die Kantorei Nordhausen und das Berliner Barockensemble Stella Maris, hieß es. Entsprechend dem Leitthema soll am 1. Juni die berühmte Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach im Dom St. Stephanus und St. Sixtus erklingen. Zudem sind ein Festgottesdienst und ein Sinfoniekonzert geplant, an dem auch das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode beteiligt ist, wie es hieß.