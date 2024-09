An einer Friedhofsmauer und einem Wohnhaus an zwei Orten werden Hakenkreuze entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Weinböhla/Heidenau - Die Dresdner Polizeidirektion ermittelt in zwei Fällen wegen Hakenkreuz-Schmierereien. An einer Friedhofsmauer in Weinböhla westlich von Dresden fanden sich zwei mit blauer Farbe angebrachte Hakenkreuze im Format von etwa 40 mal 55 Zentimetern sowie Buchstaben. Und an die Wand eines Mehrfamilienhauses in Heidenau östlich der sächsischen Landeshauptstadt sprühten Unbekannte mit weißer Farbe ein etwa 50 mal 60 Zentimeter großes Hakenkreuz. Zu beiden Fällen wird ermittelt.