Schüttorf - Nach dem Fund einer illegalen Cannabis-Plantage ist gegen einen Verdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Bei der Durchsuchung der Plantage nahmen Polizisten drei Verdächtige - mutmaßliche Betreiber - zwischen 33 und 39 Jahren vorläufig fest, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Gegen einen 38-Jährigen wurde inzwischen ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Beamte hatten die professionelle Anlage mit mehr als 2.000 Pflanzen in einer Halle in Schüttorf bei Bad Bentheim entdeckt. Die Polizei sprach von einer der größten Cannabis-Plantagen, die in den vergangenen Jahren in Niedersachsen entdeckt wurden.

Durch weitere Ermittlungen stieß die Polizei zudem auf einen weiteren 44 Jahre alten Verdächtigen. Er soll ebenfalls am Betrieb der Plantage beteiligt gewesen sein. Seine Wohnräume wurden zwischenzeitlich ebenfalls durchsucht.