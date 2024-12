Ein Greifvogel gerät im Flug auf einer Landstraße an den Außenspiegel eines Pkw und verendet. Die Fahrerin des Wagens kommt mit dem Schrecken davon.

Habicht touchiert Auto auf Landstraße in Ostsachsen

Seltener Wildunfall: Greifvogel endet an Fahrzeug-Außenspiegel (Archiv)

Groß Düben - Ein Greifvogel hat am Samstag auf einer Landstraße in Ostsachsen das Auto einer 24-Jährigen touchiert. Die junge Frau war von Groß Düben nach Halbendorf im Landkreis Görlitz unterwegs, als plötzlich ein Habicht gegen den linken Außenspiegel des Wagens prallte. Die Polizei sprach von einem „eher seltenen Wildunfall“. Während die Autofahrerin unverletzt und nur mit dem Schrecken davonkam, überlebte das Tier die Kollision nicht - und verendete an der Unfallstelle.