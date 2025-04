Wer das Gymnasium vor dem Abitur verlässt, hat es oft nicht leicht. Der Landesschülerrat Niedersachsen und die Bildungsgewerkschaft GEW schlagen vor, was sich ändern sollte.

Hannover - Gymnasien sollen ihre Schüler aus der Sicht des Landesschülerrats Niedersachsen und der Bildungsgewerkschaft GEW auf alle Abschlüsse vorbereiten, nicht nur auf das Abitur. „Gymnasien müssen die Mittlere Reife genauso ernst nehmen wie das Abitur“, forderte Eduard Hillgert, der stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrats. „Dazu gehören eigene Prüfungsformate, gezielte Beratungsangebote und eine stärkere Berufsorientierung für alle, die nicht automatisch in die Oberstufe wechseln.“

Während an Oberschulen, Gesamtschulen und Realschulen gezielt auf die Mittlere Reife vorbereitet werde, fehle es an vielen Gymnasien an vergleichbaren Strukturen, teilten Landesschülerrat und GEW mit. Dies führe dazu, dass betroffene Schülerinnen und Schüler schlechter auf ihren Abschluss vorbereitet seien - außerdem würden andere Schulformen unverhältnismäßig stark belastet. Wenn eine Schule eine Schülerin oder einen Schüler aufnehme, solle sie ihn bis zu einem Abschluss begleiten. Das sogenannte „Abschulen“ sei für die betroffenen Jugendlichen eine große Belastung.

Jugendliche, die das Gymnasium nach der 10. Klasse verlassen, stehen den Angaben zufolge oft ohne gezielte Vorbereitung da. Weder gebe es flächendeckend eigene Abschlussprüfungen für die Mittlere Reife an Gymnasien, noch seien Förder- und Unterstützungsangebote für diese Schülergruppe selbstverständlich.