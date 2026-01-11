Ein Güterschiff hat sich bei Potsdam festgefahren. Noch immer hängt die Crew fest. Das Problem soll in den kommenden Tagen erneut angegangen werden.

Potsdam - Ein polnisches Güterschiff hat sich auf dem Jungfernsee bei Potsdam festgefahren. Das Boot sei außerhalb der Fahrrinne auf eine Untiefe geraten, sagte ein Polizeisprecher. Das Schiff konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien, auch das Wegziehen des Schiffes mit Hilfe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel war bislang nicht erfolgreich.

Nun sollen in den kommenden Tagen weitere Schritte eingeleitet werden, um das Schiff freizubekommen. Erschwerend komme die Eisdecke auf dem See hinzu, sagte der Sprecher. Die polnische Besatzung befindet sich noch immer auf dem Boot, ist aber versorgt und muss nicht evakuiert werden. Die Polizei ermittelt nun zu dem Unfall.