Rudolstadt - Die Veranstalter des Rudolstadt-Festivals ziehen ein positives Zwischenfazit. „Die Stimmung ist super gut, es ist großartig angelaufen“, sagte eine Sprecherin. An vielen Ecken gebe es entspannte Straßenmusik. Heute und morgen stehe auch noch ein großes Kinderfest auf dem Programm. Besucherzahlen nannte sie noch nicht.

Highlights seien bislang der Auftritt der Soulsängerin „Ledisi“ gemeinsam mit den Thüringer Symphonikern oder die Show der Swing-Rock-Band „Big Band of Boom“ gewesen. Das Wetter sei optimal: Sonnig, gelegentlich leicht bewölkt, windig und nicht zu warm. Auswirkungen durch den rund 30 Kilometer südlicher lodernden Waldbrand habe es nicht gegeben. Der Rauch sei eher in den Süden gezogen.

Weltmusikpreis „Ruth“ wird übergeben

Am Abend steht noch die Übergabe des Weltmusikpreises „Ruth“ an. In diesem Jahr wird der Preis zweimal verliehen. Zum einen geht der Preis an den aus Burkina Faso stammenden und in Dresden lebenden Musiker Ezé. Die Tanzmeisterin Sigrid Doberenz erhält zudem die Ehren-„Ruth“ für ihr Lebenswerk.

Bis zum Sonntag werden in Rudolstadt 130 Gruppen auf 30 Bühnen erwartet - von Straßenmusikern bis Tanz- und Big Bands sowie Orchestern. Die Veranstalter hoffen auf rund 90.000 Besucher. Die rund 20.000 angebotenen Dauerkarten seien nahezu ausverkauft, hieß es. Das Rudolstadt-Festival ist das nach Veranstalterangaben größte Event dieser Art in Deutschland.