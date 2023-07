Erfurt - Premiere für den „Höllenritt“ vor dem Dom: An diesem Freitag beginnen die 30. Erfurter Domstufen-Festspiele (20.30 Uhr). Unter freiem Himmel und vor der besonderen Kulisse der historischen Domstufen soll das Publikum in das Spektakel zu „Fausts Verdammnis“ von Hector Berlioz (1803-1869) entführt werden. Das Stück greift auf den Stoff von Goethes „Faust“ zurück, bietet aber auch Unterschiede. So dürfen sich die Zuschauer auf eine besondere „Höllenritt“-Szene freuen. Die musikalische Leitung hat Yannis Pouspourikas.

Das auf Französisch mit deutschem Übertitel aufgeführte Stück sei keine schwere Kost, betonte eine Sprecherin des Theaters Erfurt. „Es geht im Grunde um den Kampf zwischen "Gut und Böse".“ Die Inszenierung wartet mit aufwendigen Kostümen, überdimensionierten Köpfen als Requisiten und auch Akrobatik auf.

Vorstellungen sind bis einschließlich 30. Juli geplant. Vom 15. bis zum 27. Juli gibt es mit dem Musiktheater „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ zudem Vorstellungen speziell für Kinder.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 44 000 Zuschauer, um die Oper „Nabucco“ zu sehen.