Gersdorf - Die Ernte der Spreewälder Gurken hat begonnen. Die Anbaubetriebe hoffen auf optimale Temperaturen für eine gute Ausbeute in den kommenden Monaten. Acht Betriebe bauen die Spreewälder Gurken an, wie der Spreewaldverein mitteilte. In den kommenden zwei bis drei Monaten sollen rund 30.000 Tonnen des Gemüses geerntet werden. Gurken gelten als ein Markenzeichen für die Spreewaldregion.

Das Umfeld ist aber teils schwierig. Das Unternehmen „Spreewaldhof“ als größter Gurkenproduzent in Brandenburg hatte im Januar von einer rückläufigen Marktentwicklung und gestiegenen Kosten berichtet.

Zu den Ernteaussichten sagte der Geschäftsführer der Knösels Gemüse-Erzeugung GmbH, Gregor Knösels: „Der Mai war zu trocken und zu kühl, daher fingen die Pflanzen relativ klein an zu blühen. Für eine gute Ernte müssen die Gurken nun noch mehr wachsen und Triebe bilden.“ Optimale Wachstumsbedingungen haben die Gurken laut Spreewaldverein bei einer Tagestemperatur von 25 Grad und nächtlichen Werten von mindestens 15 Grad.