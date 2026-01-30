Kiel - Vor dem Treffen der Nord-Regierungschefs mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) Unterstützung für die maritime Wirtschaft. „Unsere Häfen und die Hafeninfrastruktur sind von nationaler Bedeutung für Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Transformation“, sagte Günther im Vorfeld des Treffens heute in Berlin. „Deshalb erwarten wir hier klare Unterstützung des Bundes. Wir suchen den engen Schulterschluss, damit Norddeutschland als Energie- und Industriestandort weiter vorangehen kann.“

Das Gespräch der Länderchefinnen und -Chefs mit Reiche komme zur richtigen Zeit, sagte Günther. „Für die norddeutschen Länder ist entscheidend, dass wir beim Erreichen der Klimaziele Kurs halten und der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Nutzung von Strom konsequent vorangebracht werden – gemeinsam mit dem Bund an unserer Seite.“ Gerade beim Thema Wasserstoff hätten die Nordländer eine Schlüsselrolle, die diese weiter stärken wollten.