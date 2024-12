Guido Cantz erinnert sich noch immer an sein schönstes Weihnachtsgeschenk. Er bekam es vor fast 50 Jahren. „Heute würden Kinder vermutlich müde gähnen, aber ich fand das spektakulär.“

Heiligabend in den 70ern

Guido Cantz erinnert sich noch immer an sein schönstes Weihnachtsgeschenk aus Kindertagen (Archivbild).

Köln - Entertainer Guido Cantz erinnert sich noch immer an das Weihnachtsgeschenk, über das er sich als Kind am meisten gefreut hat. „Das war ohne Zweifel meine Modelleisenbahn“, sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Es war nur ein einzelner Schienenring mit einer Lok und zwei Anhängern. Heute würden Kinder vermutlich müde gähnen, aber ich fand das spektakulär.“

Cantz war damals vier Jahre alt, dementsprechend ist es fast 50 Jahre her. Die Bahn hat er heute nicht mehr, wohl aber ein Foto, das ihn an jenem Heiligabend zeigt.

Heute schätze er an Weihnachten vor allem das Zusammensein mit der Familie. Dabei dürfe durchaus auch mal angeregt diskutiert werden - vergangenes Jahr zum Beispiel übers Gendern. Daraus schöpfe er dann auch für sein neues Programm: 2025 geht der Komiker mit „Komische Zeiten“ bundesweit auf Tournee.