Güterzug erfasst Auto an Bahnübergang: Kind schwer verletzt

Ein beschädigtes Auto steht an den Gleisen neben einem Güterzug in Anröchte (Nordrhein-Westfalen). Ein Kind wurde hier schwer verletzt

Anröchte - Bei einem Zusammenstoß von einem Güterzug mit einem Auto an einem Bahnübergang in Anröchte (Kreis Soest) ist ein Kind schwer verletzt worden. Aus unbekannter Ursache wollte der am Steuer des Wagens sitzende Vater den unbeschrankten Bahnübergang überqueren, obwohl sich der mit Steinen beladene Güterzug näherte, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem schwer verletzten Kind bestehe keine Lebensgefahr. Der Vater und zwei weitere Kinder trugen bei dem Unfall am Dienstagmorgen leichte Verletzungen davon. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Erst Ende Mai war auf derselben Bahnstrecke, allerdings an einem anderen Bahnübergang, eine Autofahrerin ebenfalls mit einem Güterzug zusammengeprallt und schwer verletzt worden. (dpa)