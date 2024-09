Die Polizei rückt wegen einer randalierenden Gruppe in Eisenach aus. Am Ende gibt es unter den Beamten Verletzte.

Gruppe greift Polizisten bei Einsatz an - zwei Verletzte

Eisenach - Eine Polizistin und ein Polizist sind nach eigenen Angaben bei einem Einsatz in Eisenach von einer Männergruppe angegriffen und verletzt worden. Zeugen hatten die Beamten am Dienstagabend wegen einer randalierenden Gruppe alarmiert, wie die Polizei Gotha am Mittwoch mitteilte. Vorher sollen die Männer einem 29-Jährigen sein Fahrrad gewaltsam weggenommen haben, der Mann wurde dabei leicht verletzt, wie es hieß.

Als die Polizisten ankamen, seien sie von der vierköpfigen Männergruppe „unvermittelt angegriffen“ worden. Die Männer sind laut Polizei zwischen 14 und 36 Jahre alt. An den vorherigen Taten sollen drei weitere Menschen beteiligt gewesen, die aber geflüchtet seien. Die vier Tatverdächtigen kamen in Gewahrsam. Während des Einsatzes störten den Angaben zufolge mehrere Menschen die Polizeiarbeit. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Angriff auf die Beamten sowie zu den Hintergründen der vorherigen Taten und sucht Zeugen.