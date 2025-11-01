Oldenburg - Niedersachsens Landwirte ernten den ersten Grünkohl der Saison. „Die Grünkohlernte läuft langsam an“, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Ab dem Buß- und Bettag Mitte November gehe die Ernte dann richtig los. „Jetzt, wo es kälter wird, steigt auch die Nachfrage nach Grünkohl.“

Früher wurde der Grünkohl nicht vor dem ersten Frost angerührt. Denn erst bei Minustemperaturen wandelte sich die Stärke zu Zucker, und Bitterstoffe in der Pflanze bauten sich ab. Bei den neuen Sorten reichen laut Experten kühle Temperaturen aus, damit der Grünkohl gut schmeckt. Wenn das Wetter mitspielt, wird bis Februar geerntet.

Gute Qualität, höhere Preise

Kunden müssen sich dieses Jahr auf etwas höhere Preise einstellen, wie die Landwirtschaftskammer mitteilte. Kleinere Betriebe, die den Grünkohl meistens direkt vermarkten, ernten noch von Hand. Das sei sehr arbeitsintensiv, und die Lohnkosten seien gestiegen.

Landwirte rechnen diese Saison zwar mit guter Qualität, allerdings mit weniger Ertrag als noch im Vorjahr. Die Pflanzen hatten Startschwierigkeiten, berichtete der LWK-Sprecher. „Besonders auf den leichten, sandigen Standorten war es für den Grünkohl im Sommer zu trocken, der Juli war zudem zu kalt.“ Einige Landwirte mussten zudem Verluste wegen der Kohlmottenschildlaus hinnehmen. Die kleinen Tierchen saugen Pflanzensaft, bis die Blätter absterben.

Wo der Grünkohl herkommt

Der Großteil des niedersächsischen Grünkohls wird in Langförden im Landkreis Vechta angebaut. „Dort wird er maschinell verarbeitet und gefrostet“, erklärt der LWK-Sprecher. Im Bereich Bardowick (Landkreis Lüneburg) wächst auch viel Grünkohl, ansonsten wird rund um Bremen, Hannover und Hamburg das beliebte Wintergemüse angebaut.

Oldenburg gilt als kulinarische Hauptstadt des Grünkohls. Zum Auftakt der Saison wird in der Stadt am Sonntag ein Fest gefeiert - mit Grünkohl-Eis und Fischbrötchen mit Grünkohl. Grünkohl gehört zu den eiweißreichen Gemüsearten. Auch sein Gehalt an Mineralstoffen ist sehr hoch.