Potsdam - Die Gemeinde Grünheide - Standort des Tesla-Autowerks - hat 2022 mehr als doppelt so viele Berufspendler angezogen als ein Jahr zuvor. Der Ort verzeichnete unter den Brandenburger Gemeinden den größten Zuwachs an Einpendelnden, also Menschen, die nicht in Grünheide wohnen, aber zum Arbeiten dorthin fahren. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Mittwoch mit.

Zum Stichtag 30. Juni vergangenen Jahres seien in Grünheide insgesamt 9225 Personen gezählt worden, was eine Zunahme von 111 Prozent bedeute. Das Tesla-Werk wurde im März 2022 eröffnet. In Großbeeren - ein Standort für Logistikzentren - sei der Zuwachs mit 1055 Personen (+10 Prozent) ebenfalls vierstellig gewesen.

Zwischen Berlin und Brandenburg gibt es stets große Unterschiede: 2022 verließen nur 13 Prozent der Berliner für ihre Erwerbstätigkeit die Stadt. Die Bundeshauptstadt hat auch unter allen deutschen Städten mit 87 Prozent den höchsten Anteil an Personen, die in der eigenen Gemeinde arbeiten. Dagegen pendelten 65 Prozent der Brandenburger über ihre Gemeindegrenze hinaus zur Arbeit.

Die meisten Einpendler, die beruflich nach Berlin kommen, stammen aus Potsdam - nämlich 23.455. Viele wohnen auch in Falkensee, Schönefeld und anderen Regionen des Berliner Speckgürtels.

Mit Blick auf Berlin und Brandenburg insgesamt meldeten die Statistiker, dass jeder Dritte in der Region 2022 nicht am Wohnort arbeitet. Rund 1,1 Millionen Menschen in den beiden Ländern pendelten zur Arbeit in eine andere Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Zahl um 2,4 Prozent zugenommen.