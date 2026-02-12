Der grüne Drache Tabaluga kommt auf die Erde und erobert die Menschenwelt - und ist mit seinem Abenteuer bald auf der Leinwand zu sehen. Angekündigt ist ein Kinoerlebnis für die ganze Familie.

München/Berlin - Die grüne Drache Tabaluga bekommt einen neuen Kinofilm. Die Berliner Produktionsfirma Flimmer entwickelt gemeinsam mit dem Musiker Peter Maffay einen Streifen rund um den süßen Feuerspucker. Geplant sei ein Live-Action-Animationsfilm, der Realfilm mit fotorealistischer Animation verbinde, teilte die Produktionsfirma mit. Ziel sei eine zeitgemäße filmische Neuinterpretation der von Peter Maffay mitentwickelten Figur für ein breites Familienpublikum.

Tabaluga kommt in dem Film auf den Planenten Erde - und erlebt hier ein großes Abenteuer. Die Dreharbeiten sind für den Winter 2026/2027 geplant.

Grüner Drache als Symbol für Freundschaft, Mut, Zusammenhalt

Tabaluga gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Marken der deutschen Pop- und Unterhaltungskultur. Der kleine Drache steht für Werte wie Freundschaft, Mut, Zusammenhalt und den Schutz der Natur und wurde bereits in zahlreichen Musik-, Film- und Bühnenformaten umgesetzt.

Das Drehbuch zu dem neuen Film stammt von Viola M. Schmidt, die unter anderem für die Kinofilmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ gearbeitet hat. Sie schreibt das Buch gemeinsam mit ihrem Vater Mathias R. Schmidt, der seit Jahrzehnten als freier Autor für Hörfunk, Kinderproduktionen und Bücher tätig ist. Die beiden entwickelten den Stoff in enger Abstimmung mit Peter Maffay weiter.

Stoff in die Gegenwart übertragen

„Mit diesem Film wagen wir einen neuen erzählerischen Ansatz und übertragen Tabaluga erstmals konsequent in ein realistisches filmisches Umfeld“, sagt Maffay. Den beiden Autoren sei es gelungen, den generationenübergreifenden Stoff aus der Vergangenheit in die Jetzt-Zeit zu übertragen. „Die zentralen Werte der Figur Tabaluga bleiben erhalten und werden in eine mitreißende Geschichte fürs Kino übersetzt.“

Flimmer-Produzent und Geschäftsführer Christopher Zwickler erklärte, das Drehbuch verbinde emotionale Tiefe mit Humor und einem klaren erzählerischen Fokus. Nun solle das Projekt Sendern, Kinoverleihern und Förderpartnern vorgestellt und weiter vorangebracht werden.