Potsdam - Die Grünen-Spitze in Brandenburg will die Partei nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl neu aufstellen. „Dazu werden wir unsere Parteistrukturen, Kommunikationswege und Inhalte auf den Prüfstand stellen“, teilte Landeschefin Hanna Große Holtrup mit. Die Basis solle in die Aufarbeitung einbezogen werden, kündigte Co-Landesvorsitzende Alexandra Pichl an. Geplant sind eine Fehleranalyse des Vorstands und Regionalkonferenzen. Auf einem Parteitag sollen Ende November in Cottbus Schlüsse gezogen werden. Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 22. September auf 4,1 Prozent gekommen. Weil sie auch kein Direktmandat errungen haben, sind sie nicht mehr im neuen Landtag vertreten.