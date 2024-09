Die Grünen haben bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen enttäuschend abgeschnitten. In Brandenburg schwächeln sie in den Umfragen. Jetzt geht es für die Partei noch einmal in den Endspurt.

Potsdam - Die brandenburgischen Grünen wollen sich bei einem Parteitag heute (10.00 Uhr) auf die bevorstehenden zwei Wochen bis zur Landtagswahl einschwören. Erwartet werden in Potsdam Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Auch der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf soll dabei sein.

Die Grünen, die mit Benjamin Raschke und Antje Töpfer als Spitzenkandidaten um Wählerstimmen kämpfen, schwächeln in den Wahlumfragen. Nach einer aktuellen Befragung würden sie mit fünf Prozent der Stimmen nur knapp wieder in den Landtag einziehen können. Derzeit regieren die Grünen gemeinsam mit SPD und CDU in Brandenburg.

Ihren sogenannten Kleinen Parteitag mit rund 70 Delegierten stellen die Grünen vor der Landtagswahl am 22. September unter das Motto „Mehr Muteinander“. Die Partei sieht angesichts des Erstarkens der AfD die Demokratie in Gefahr und will ein Zeichen gegen Rechtsextremismus einsetzen. Der Landesvorstand legt außerdem einen Leitantrag zu bezahlbarem Wohnen vor. Als Konsequenz aus den enttäuschenden Landtagswahl-Ergebnissen in Sachsen und Thüringen will Grünen-Chefin Lang auf das Thema soziale Sicherheit und eine bessere Kommunikation setzen.