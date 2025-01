Berlins Grüne fordern vom Senat, schon jetzt mit den Planungen für eine Drohnenshow für nächstes Silvester zu beginnen. Aus ihrer Sicht hat Berlin den Anschluss an andere Weltmetropolen verloren.

Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus sehen Böllern an Silvester kritisch und fordern Alternativen. (Archivfoto)

Berlin - Die Grünen im Berliner Landesparlament fordern vom Senat, sich schon jetzt an die Planungen für eine Drohnenshow zum nächsten Jahreswechsel zu machen. „Statt nur die Verantwortung für ein gelungenes Silvesterfest auf den Bund zu schieben, muss der Senat selbst alles unternehmen, was in seiner Macht steht“, sagte Grünen-Fraktionschef Werner Graf der Deutschen Presse-Agentur. „Der politische Vorsatz für 2025 muss lauten: Nach dem Böllerchaos ist vor der Drohnenshow.“

Die Grünen-Fraktion erwarte vom Senat, konkrete Zuständigkeiten zu benennen und Alternativen zum Böllerchaos zu planen. „Für eine attraktive Alternative zum Silvesterfeuerwerk müssen die Planungen hier und heute beginnen. Wünschenswert wäre ein dezentrales Veranstaltungskonzept mit Drohnenshows, die mit Bildern um die Welt gehen“, sagte Graf.

„Berlin hat den Anschluss an große Weltmetropolen verloren“

„Dieser Senat hat in weniger als zwei Jahren auf jeder Ebene den Anschluss an große Weltmetropolen verloren. Wo andere Städte vorangehen, geht Berlin zurück“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende. „Es wird Zeit, dass Berlin überregional nicht durch Radwegestopp und Silvesterchaos von sich reden macht, sondern durch Innovation und Fortschritt.“

Im schwarz-roten Senat gibt es keine einheitliche Linie beim Thema Böllern an Silvester: Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wirbt für ein generelles Böllerverbot und die Möglichkeit, Ausnahmen in einzelnen Zonen zu erlauben. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) lehnt ein generelles Böllerverbot ab.