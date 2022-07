Grüne: Müssen an Citymaut noch mal ran

Berlin - Die Grünen wollen weiter die Einführung einer Citymaut für Berlin. „Da müssen wir noch mal ran“, sagte der Berliner Fraktionschef Werner Graf der „Tageszeitung“ (Montag). „Wir brauchen eine Zero-Emission-Zone in Berlin bis 2030.“ Die Citymaut würde bedeuten, dass Autofahrer für die Einfahrt in die Innenstadt innerhalb des S-Bahnrings eine Gebühr zahlen müssten, gestaffelt nach CO2-Ausstoß. Die Grünen hatten dies in den Koalitionsverhandlungen 2021 nicht durchsetzen können. Die SPD ist strikt dagegen.