Dresden - Die Grünen kritisieren die geplanten Kürzungen für den Radverkehr in Sachsen. „Der Entwurf zum aktuellen Haushalt bedeutet eine Abkehr von der Verkehrswende“, erklärte die Landtagsabgeordnete Katja Meier. Statt mehr sichere und gut ausgebaute Radwegen seien für diesen Bereich die Mittel radikal gekürzt worden. Fast allen neuen Projekten drohe das Ende. Die selbst gesteckten Ziele von mehr als 100 Kilometer neuen Radwegen pro Jahr habe die neue Staatsregierung damit gänzlich über Bord geworfen.

„Die politische Priorisierung berücksichtigt nicht ausreichend die steigende Zahl von Menschen, die in Stadt und Land immer öfter auf das Fahrrad steigen und vor allem Kinder, die sicher und selbstständig unterwegs sein sollen“, argumentierte Meier. Sie hatte im Landtag nach Planungen und dem Bau von Radwegen in den vergangenen fünf Jahren gefragt. 2023 entstanden Radwege im Umfang von etwa acht Kilometern, 2024 waren es knapp 20 Kilometer. Zudem befinden sich knapp 64 Kilometer im Bau und 153 in Planung. In der vergangenen Legislaturperiode saßen die Grünen in der Regierung.

„Ein großer Teil bereits begonnener Planungen wird voraussichtlich nicht weitergeführt, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben. Sollte der Bau zu einem späteren Zeitpunkt doch erfolgen, drohen nicht nur erneute Planungskosten, sondern auch deutlich gestiegene Baupreise“, betonte Meier.